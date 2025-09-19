Droghe per tutti i gusti per i clienti di uno spacciatore 22enne | si vendeva anche wax in strada

Uno spacciatore catanese di 22anni, incensurato, aveva creato una centrale dello spaccio in via Domenico Sanfilippo, a Canalicchio, creando un sistema ah hoc per fornire velocemente le dosi ai clienti, senza nemmeno farli scendere dall'autp, in modo tale da sostare in strada per pochi istanti per.

