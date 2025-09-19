Droga segnata con noti marchi commerciali ad Aprilia maxi sequestro | un arresto
Oltre 15 kg di hashish sequestrati e un arresto: la Polizia di Stato di Aprilia sventa un traffico di droga durante un controllo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: droga - segnata
? Dove prima c’era la camorra, oggi c’è bellezza. Piazza Carlo di Borbone è un simbolo del cambiamento di Ercolano. Un luogo che fino a pochi anni fa era segnato dallo spaccio di droga, dai fortini della criminalità, dalle sentinelle oggi è rinato. In quei tem Vai su Facebook
Droga segnata con noti marchi commerciali ad Aprilia, maxi sequestro: un arresto - Oltre 15 kg di hashish sequestrati e un arresto: la Polizia di Stato di Aprilia sventa un traffico di droga durante un controllo. Lo riporta virgilio.it