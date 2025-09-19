Dreame inaugura a Milano e Bergamo i suoi primi due negozi fisici | prezzi attentamente allineati all' online

Dday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A CityLife a Milano e al centro commerciale OrioCenter hanno aperto i primi due punti vendita monomarca Dreame, una buona occasione per toccare con mano i prodotti prima di comprarli.. 🔗 Leggi su Dday.it

dreame inaugura a milano e bergamo i suoi primi due negozi fisici prezzi attentamente allineati all online

© Dday.it - Dreame inaugura a Milano e Bergamo i suoi primi due negozi fisici: prezzi attentamente allineati all'online

In questa notizia si parla di: dreame - inaugura

Dreame inaugura il suo flagship store a CityLife Shopping District, nello spazio più trendy di Milano

Dreame inaugura il suo flagship store a CityLife Shopping District, nello spazio più trendy di Milano; Dreame sbarca in Italia: aperti i primi flagship store a Milano e Bergamo; RSmoto inaugura la nuova concessionaria Honda Dream Dealer a Bergamo. Da venerdì TEST della gamma Honda!.

dreame inaugura milano bergamoDreame sbarca in Italia: aperti i primi flagship store a Milano e Bergamo - Dreame inaugura i suoi primi negozi monomarca in Italia, una scelta che segna un passo importante nella sua espansione europea. Segnala igizmo.it

dreame inaugura milano bergamoDreame apre il suo primo flagship store in Italia: tecnologia smart e design a CityLife Milano - Dreame inaugura due store in Italia: CityLife Milano e Oriocenter Bergamo. mistergadget.tech scrive

Cerca Video su questo argomento: Dreame Inaugura Milano Bergamo