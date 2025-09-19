Dreame inaugura a Milano e Bergamo i suoi primi due negozi fisici | prezzi attentamente allineati all' online
A CityLife a Milano e al centro commerciale OrioCenter hanno aperto i primi due punti vendita monomarca Dreame, una buona occasione per toccare con mano i prodotti prima di comprarli.. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: dreame - inaugura
Dreame inaugura il suo flagship store a CityLife Shopping District, nello spazio più trendy di Milano
La Brilliant Lady di Virgin Voyages ha debuttato a New York! Il 5 settembre 2025 è partita la sua season inaugurale: una mini-crociera di 5 notti verso Bermuda ha inaugurato una programmazione nordamericana che spazia da New England al Canada, c Vai su Facebook
Dreame inaugura il suo flagship store a CityLife Shopping District, nello spazio più trendy di Milano; Dreame sbarca in Italia: aperti i primi flagship store a Milano e Bergamo; RSmoto inaugura la nuova concessionaria Honda Dream Dealer a Bergamo. Da venerdì TEST della gamma Honda!.
Dreame sbarca in Italia: aperti i primi flagship store a Milano e Bergamo - Dreame inaugura i suoi primi negozi monomarca in Italia, una scelta che segna un passo importante nella sua espansione europea. Segnala igizmo.it
Dreame apre il suo primo flagship store in Italia: tecnologia smart e design a CityLife Milano - Dreame inaugura due store in Italia: CityLife Milano e Oriocenter Bergamo. mistergadget.tech scrive