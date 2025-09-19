Drammatico ritrovamento in mattinata | donna di 63 anni senza vita in casa sua | le indagini della Polizia di in zona Campo Boario
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una mattinata ordinaria nel quartiere di Campo Boario si è trasformata in tragedia con il ritrovamento del corpo senza vita di una donna di 63 anni, rinvenuta nella sua abitazione di via Muzio Scevola. La scoperta è stata fatta dalla badante, che entrando nella camera da letto ha trovato la vittima distesa sul letto, con evidenti tracce di sangue. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. Appartamento a soqquadro. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia, seguite dagli investigatori della Squadra Mobile, che hanno assunto la direzione delle indagini. L’abitazione, situata al piano terra di una palazzina, è stata trovata in disordine, un elemento che fa ipotizzare una rapina finita nel sangue o comunque un’aggressione violenta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
