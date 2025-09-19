Dramma sfiorato nel salernitano | spara alla madre mentre pulisce la pistola d' ordinanza
Momenti di tensione, questa sera, in via Roma a Sarno, dove in un negozio - secondo una prima ricostruzione - una donna, titolare dell'attività commerciale, sarebbe stata ferita da unodue proiettili di pistola esplosi accidentalmente dal figlio mentre puliva l'arma di ordinanza. La dinamica non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: dramma - sfiorato
Dramma sfiorato in Vietnam, collisione tra due aerei in fase di decollo: ala trancia di netto timone
Dramma sfiorato, auto finisce in un burrone: tre persone finiscono al San Pio
Auto finisce in un burrone, dramma sfiorato: tre persone finiscono al San Pio
https://www.belvederenews.net/dramma-sfiorato-bimbo-di-10-anni-rischia-di-precipitare-nel-vuoto/ Vai su Facebook
Dramma sfiorato a #Capua: il piccolo aveva spostato una poltrona per arrampicarsi, mentre le madre era occupata con gli altri due figli - X Vai su X
Dramma sfiorato nel salernitano: spara alla madre mentre pulisce la pistola d'ordinanza; Insegnante di 36 anni trovata morta a casa dell'amico: si indaga.
Salerno, «Ti sparo in testa»: in manette l’ex marito tossicodipendente - L’ha minacciata di morte nonostante fosse già sottoposto a processo e a una serie di misure cautelari: divieto di avvicinamento alla casa familiare, ai luoghi ... Da ilmattino.it