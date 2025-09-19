nuova collocazione streaming per la serie medica “Doc”. Dal 23 settembre 2025, la popolare serie televisiva di genere medico “Doc” cambierà piattaforma di distribuzione digitale. La trasmissione, originariamente trasmessa su Fox e basata sulla serie italiana “Doc – Nelle tue mani”, sarà disponibile in esclusiva su Netflix. Questa mossa strategica mira ad ampliare il pubblico e a consolidare il successo della produzione attraverso un canale di streaming di livello superiore. caratteristiche principali della serie. “Doc” vede nel cast attori come Molly Parker, Omar Metwally e Felicity Huffman. La narrazione si ispira a una storia vera, quella del dottor Pierdente Piccioni, che ha perso dodici anni della propria vita dopo un incidente stradale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Dramma medico controverso di fox arriva su netflix