Dramma in Questura | poliziotto si toglie la vita ritrovato dai colleghi

Quotidianodipuglia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un agente di polizia di 58 anni, in servizio presso la Questura di Foggia, si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola mentre si trovava nell'alloggio di servizio. Il corpo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

dramma in questura poliziotto si toglie la vita ritrovato dai colleghi

© Quotidianodipuglia.it - Dramma in Questura: poliziotto si toglie la vita, ritrovato dai colleghi

In questa notizia si parla di: dramma - questura

Dramma in questura a Brindisi, una poliziotta si è tolta la vita

Una poliziotta 35enne si toglie la vita con un colpo di pistola, era vicequestore: dramma in Questura a Brindisi

Dramma in questura a Brindisi, una poliziotta si è tolta la vita negli uffici

Poliziotto di 58 anni si toglie la vita con la sua pistola, ritrovato dai colleghi: dramma in Questura a Foggia; Dramma in Questura: poliziotto si toglie la vita, ritrovato dai colleghi; Dramma in questura a Brindisi, una poliziotta si è tolta la vita negli uffici.

dramma questura poliziotto togliePoliziotto di 58 anni si toglie la vita con la sua pistola, ritrovato dai colleghi: dramma in Questura a Foggia - Gli agenti di polizia in servizio nella Questura di Foggia sono sotto choc per la tragedia che si è consumata ieri 18 settembre nella residenza di servizio di ... Come scrive msn.com

Dramma in Questura: poliziotto si toglie la vita, ritrovato dai colleghi - Un agente di polizia di 58 anni, in servizio presso la Questura di Foggia, si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola mentre si trovava nell'alloggio di servizio. Scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Dramma Questura Poliziotto Toglie