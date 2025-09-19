Dramma in Questura | poliziotto si toglie la vita ritrovato dai colleghi
Un agente di polizia di 58 anni, in servizio presso la Questura di Foggia, si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola mentre si trovava nell'alloggio di servizio. Il corpo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Una poliziotta 35enne si toglie la vita con un colpo di pistola, era vicequestore: dramma in Questura a Brindisi
Dramma in Questura: poliziotto si toglie la vita, ritrovato dai colleghi - Un agente di polizia di 58 anni, in servizio presso la Questura di Foggia, si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola mentre si trovava nell'alloggio di servizio. Scrive quotidianodipuglia.it