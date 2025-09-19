Dramma a Napoli 20enne travolta e uccisa su corso Umberto da SUV guidato da 18enne
Travolta e uccisa da un SUV guidato da un 18enne. A perdere la vita, nella notte del 19 settembre, una studentessa di 20 anni, qui in città nell’ambito del programma Erasmus, ha perso la vita dopo essere stata investita in Corso Umberto I. Dramma a Napoli, 20enne travolta e uccisa su corso Umberto da SUV . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: dramma - napoli
Dramma Diogo Jota: quel sogno spezzato con il Napoli nel 2020 | Il cordoglio degli azzurri
Dramma a Caivano, bimbo morso da ragno violino in casa: corsa al Santobono di Napoli
Dramma Napoli: DE BRUYNE FINISCE KO | Un mese e mezzo di stop
Docente colto da malore durante la lezione muore in classe: dramma a Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Dramma familiare a #Napoli, uccide il marito con decine di coltellate e poi chiama i soccorsi: "Mi sono difesa, mi stava aggredendo". La donna è stata arrestata. Al #Tg2Rai ore 13,00 #4settembre - X Vai su X
Mamma investita e uccisa a Napoli dopo aver accompagnato i figli a scuola; Valeria Vertaglio, morta travolta da un'auto dopo aver accompagnato i figli a scuola: il marito accusa un malore; Incidente mortale sulla Litoranea di Pontecagnano: Cinzia travolta e uccisa da un'auto pirata.
Dramma al Centro direzionale di Napoli, uomo si lancia nel vuoto da un grattacielo e muore - Dramma a Napoli: un uomo si è lanciato nel vuoto da uno dei grattacieli del centro direzionale oggi, lunedì 25 agosto 2025. Lo riporta ilmattino.it