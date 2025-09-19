dramma a napoli 20enne travolta e uccisa su corso umberto da suv guidato da 18enne

Travolta e uccisa da un SUV guidato da un 18enne. A perdere la vita, nella notte del 19 settembre, una studentessa di 20 anni, qui in città nell’ambito del programma Erasmus, ha perso la vita dopo essere stata investita in Corso Umberto I. Dramma a Napoli, 20enne travolta e uccisa su corso Umberto da SUV . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

