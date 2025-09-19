Dracula - L' amore perduto | Caleb Landry Jones nel trailer italiano del film di Luc Besson
Online le prime immagini doppiate del nuovo lavoro cinematografico diretto dal regista francese de Il quinto elemento e Nikita. Luc Besson torna al cinema per proporre una nuova versione della storia del Conte Dracula, interpretato da Caleb Landry Jones nel film Dracula - L'amore perduto. Lucky Red ha distribuito online il trailer in italiano del film, la cui uscita è prevista il 30 ottobre, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma. Il nuovo racconto su Dracula al cinema grazie a Luc Besson Il lungometraggio del regista francese presenta una versione da guerriero tormentato, vestito con un'armatura e reduce dalla tragica perdita della moglie e dalla sua immortalità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
