Online le prime immagini doppiate del nuovo lavoro cinematografico diretto dal regista francese de Il quinto elemento e Nikita. Luc Besson torna al cinema per proporre una nuova versione della storia del Conte Dracula, interpretato da Caleb Landry Jones nel film Dracula - L'amore perduto. Lucky Red ha distribuito online il trailer in italiano del film, la cui uscita è prevista il 30 ottobre, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma. Il nuovo racconto su Dracula al cinema grazie a Luc Besson Il lungometraggio del regista francese presenta una versione da guerriero tormentato, vestito con un'armatura e reduce dalla tragica perdita della moglie e dalla sua immortalità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dracula - L'amore perduto: Caleb Landry Jones nel trailer italiano del film di Luc Besson