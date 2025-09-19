Doveva essere la serata di De Bruyne invece ha incoronato il suo erede | Foden Telegraph
Erling Haaland ha segnato il suo 50° gol in Champions League – nessuno ci era mai arrivato così velocemente, appena 49 partite. Ha raggiunto quota 50 gol più velocemente di Van Nistelrooy (62 gare), Messi (66), Ronaldo (91) e Henry (112) ed è stato ancora una volta esaltato da un Phil Foden rigenerato. The Telegraph esalta il ritorno del 25enne centrocampista alla base dell’esplosione di Haaland. «Sembra che batta un record dietro l’altro», ha detto Foden. «Alla sua età è qualcosa di incredibile. È un giocatore straordinario, di cui abbiamo assoluto bisogno quest’anno». Lo stesso, ora, vale anche per Foden. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
