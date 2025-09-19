Doveva espiare una condanna di 5 anni Carabinieri rintracciano e arrestano un 49enne
I Carabinieri della compagnia di Lugo, nel corso degli ultimi giorni, hanno eseguito diversi servizi di controllo straordinario del territorio, sia nel centro cittadino che nei comuni e nelle frazioni limitrofe, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio ed in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: doveva - espiare
Maurizio Micheli (classe 1947), Benedicta Boccoli (classe 1966): lui attore, commediografo, regista; lei attrice e showgirl. Si sono sposati il 28 agosto scorso in municipio con rito civile: un matrimonio che doveva restare segreto. Perché avete deciso di sposarvi Vai su Facebook
Doveva espiare una condanna di 5 anni, Carabinieri rintracciano e arrestano un 49enne; Ricercato da 5 anni per una condanna legata alla droga: Polizia rintraccia il latitante in vacanza; Rapina su un treno della Lecco-Milano: arrestato e condannato l’incubo dei pendolari.