Dove vedere in tv Musetti-Prizmic ATP Chengdu 2025 | orario programma streaming
Esordio negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile dei Chengdu Open 2025 di tennis per l’azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1, che affronterà il Next Gen croato Dino Prizmic sul Center Court domani, sabato 20 settembre, nel secondo match a partire dalle ore 07.00 italiane. Il match tra l’azzurro ed il croato sarà preceduto dalla sfida tra il neerlandese Tallon Griekspoor, numero 3 del seeding, ed il qualificato nipponico Taro Daniel: si tratta di una prima assoluta tra Musetti e Prizmic, che non si sono mai affrontati sul circuito maggiore. La sfida tra Musetti e Prizmic sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix dalle 7. 🔗 Leggi su Oasport.it
