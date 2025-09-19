Dove vedere in tv Cobolli-Fonseca Laver Cup 2025 | orario programma streaming

A San Francisco si alza il sipario sulla Laver Cup 2025, ottava edizione del torneo che mette di fronte l’Europa al Resto del Mondo. Un team europeo che vede addirittura la presenza del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, che proverà a trascinare la squadra capitana da Yannick Noah e nella quale è presente Flavio Cobolli. Un bel riconoscimento per il tennista romano, che diventa il terzo italiano a giocare la Laver Cup dopo Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Ci sarà subito un grande debutto per Cobolli, visto che Flavio scenderà in campo già dalla prima giornata, affrontando il brasiliano Joao Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Cobolli-Fonseca, Laver Cup 2025: orario, programma, streaming

