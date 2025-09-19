Dove si sposano Andrea Preti e Venus Williams | le foto della location del matrimonio a Ischia

Venus Williams e Andrea Preti diventeranno marito e moglie il 19 settembre 2025. Hanno deciso di celebrare il matrimonio sull'isola di Ischia, per la precisione a Faro Punta Imperatore, una esclusiva location a picco sul mare: ecco com'è fatta e quanto costa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sposano - andrea

Venus Williams e Andrea Preti si sposano

Venus Williams e il fidanzato Andrea Preti "si sposano", l'annuncio dopo la vittoria della tennista al Mubadala Citi DC Open di Washington

Venus Williams e il fidanzato Andrea Preti "si sposano", l'annuncio dopo la vittoria della tennista al Mubadala Citi DC Open di Washington

#Ischia - Venus Williams sposa Andrea Preti. Nozze da sogno tra sport e spettacolo sull’isola più romantica del Mediterraneo. #Evento #Matrimonio #VenusWilliams #AndreaPreti #Tennis #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Matrimonio Venus Williams e Andrea Preti a Ischia, tutto quello che sappiamo su location e ospiti; Nozze da favola per Venus Williams: la campionessa sposa Andrea Preti ad Ischia; Venus Williams sposa Andrea Preti: nozze da sogno a Ischia.

Dove si sposano Andrea Preti e Venus Williams: le foto della location del matrimonio a Ischia - Hanno deciso di celebrare il matrimonio sull’isola di Ischia, per la precisione a Faro Punta Imperatore, una esclusiva ... Scrive fanpage.it

Venus Williams e Andrea Preti, matrimonio a Ischia - Tutto quello che sappiamo sulle nozze tra la tennista americana e l'attore e modello italiano, ex fidanzato di Claudia Gerini ... Da corrieredellosport.it