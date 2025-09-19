Douglas Costa rescinde De Laurentiis gli offre un contratto | Torna in Italia dopo aver risolto le controversie in patria

Douglas Costa rescinde, De Laurentiis gli offre un contratto Torna in Italia dopo aver risolto le controversie in patria"> Douglas Costa si è messo nei guai fuori dal rettangolo di gioco. De Laurentiis pronto a dargli una seconda chance in Italia. Il Tribunale di Porto Alegre ha emesso un mandato d’arresto per Douglas Costa, ex attaccante della Juventus. La misura è legata al mancato pagamento degli alimenti per una somma che supera i 78mila euro, pari a quasi mezzo milione di reais. Una vicenda che ha reso impossibile il suo ritorno in Australia e ha portato alla fine dell’esperienza con il Sydney FC. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

douglas costa rescinde de laurentiis gli offre un contratto torna in italia dopo aver risolto le controversie in patria

