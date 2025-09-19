Dora Romano finalista al premio UNITA per la partecipazione speciale femminile
L’attrice Dora Romano ha annunciato di essere tra i finalisti del premio promosso da U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) nella categoria partecipazione speciale femminile. «Mi comunicano da U.N.I.T.A. che sono in finale per il premio per partecipazione speciale. Che bello. Si può votare fino al 25 settembre, ma solo gli iscritti», ha scritto l’interprete, condividendo la notizia con entusiasmo sui social. U.N.I.T.A. è l’associazione di categoria nata per sostenere e promuovere la centralità del mestiere dell’attore all’interno del panorama artistico e culturale in cui opera, ponendosi come punto di riferimento per i professionisti del settore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
