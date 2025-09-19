Doppio sciopero generale oggi e un altro giorno Italia bloccata

Italia bloccata dal doppio sciopero generale in calendario oggi, venerdì 19 settembre, e un altro giorno della settimana. Il motivo è serio Con la fine dell’estate e la ripresa della vita regolare, sono tornati anche gli scioperi generali. Se ne contano svariati solo nel mese di settembre ed altri sono alle porte in vista della. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Doppio sciopero generale, oggi e un altro giorno Italia bloccata

In questa notizia si parla di: doppio - sciopero

Sciopero generale, 19 e 22 settembre 2025/ Tutte le info: orari, settori coinvolti e motivazioni - Sciopero generale il 19 e 22 settembre 2025: quali sono i settori coinvolti e gli orari dell'agitazione indetta per la crisi a Gaza ... Secondo ilsussidiario.net

Sciopero generale per Gaza, stop il 19 e il 22 settembre: orari e tutto quello che c'è da sapere - Esclusi dalla protesta "i settori e le attività sottoposti alla regolamentazione della legge 146 sullo sciopero" ... Lo riporta tg.la7.it