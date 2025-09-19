Doppia sfiducia doppio voto | l’Europarlamento mette Ursula alla prova – Eurofocus podcast Adnkron

19 set 2025

Due mozioni di sfiducia, una causa per diffamazione e un parlamento europeo sempre più frammentato: von der Leyen ha appena archiviato lo Stato dell’Unione ma deve subito mettersi a duellare con l’opposizione, mentre la sua “maggioranza Ursula” viene messa alla prova su dossier esplosivi come Gaza, l’Ucraina, la difesa europea e la competitività economica. Iscriviti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

