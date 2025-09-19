Doppia sfiducia doppio voto | l’Europarlamento mette Ursula alla prova – Eurofocus podcast Adnkron
Due mozioni di sfiducia, una causa per diffamazione e un parlamento europeo sempre più frammentato: von der Leyen ha appena archiviato lo Stato dell’Unione ma deve subito mettersi a duellare con l’opposizione, mentre la sua “maggioranza Ursula” viene messa alla prova su dossier esplosivi come Gaza, l’Ucraina, la difesa europea e la competitività economica. Iscriviti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: doppia - sfiducia
Doppia sfiducia, doppio voto: l’Europarlamento mette Ursula alla prova - X Vai su X
Un’Europa sotto processo Due mozioni di sfiducia e una denuncia per diffamazione non sono semplici “incidenti di percorso”. Sono il segno evidente di una spaccatura profonda tra Bruxelles e i popoli europei. Ursula von der Leyen ha costruito il suo man Vai su Facebook
Doppia sfiducia, doppio voto: l’Europarlamento mette Ursula alla prova – Eurofocus podcast, Adnkron; Doppia sfiducia, doppio voto: l’Europarlamento mette Ursula alla prova – Ascolta; Von der Leyen sotto assedio: doppia mozione di sfiducia e una denuncia per diffamazione.
Doppia sfiducia, doppio voto: l’Europarlamento mette Ursula alla prova - Due mozioni di sfiducia, una causa per diffamazione e un parlamento europeo sempre più frammentato: von der Leyen ha appena archiviato lo Stato dell’Unione ma deve subito mettersi a duellare con l’opp ... Si legge su pianetagenoa1893.net
Doppia sfiducia, doppio voto: l’Europarlamento mette Ursula alla prova – Eurofocus podcast, Adnkron - Due mozioni di sfiducia, una causa per diffamazione e un parlamento europeo sempre più frammentato: von der Leyen ha appena archiviato lo Stato dell’Unione ma deve subito mettersi a duellare con l’opp ... Lo riporta sassarinotizie.com