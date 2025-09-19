Doppia inaugurazione al Campus. Scienze ambientali, la sede è finita.

Una giornata da ricordare, quella di ieri, per la sede ravennate dell’Alma Mater. Perché ci sono state due inaugurazioni e soprattutto perché la prima ha visto finalmente il completamento della sede di Scienze ambientali in via Sant’Alberto dopo anni di imprevisti e difficoltà. Il secondo taglio del nastro ha invece riguardato la storica Casa Traversari in via San Vitale. "È un giorno di festa – ha sottolineato il rettore, Giovanni Molari – perché si conclude un cantiere di un’area di oltre 18mila metri quadri frequentata da circa 400 studenti di Scienze ambientali, Biologia Marina, Scienze e tecnologie per la sostenibilità ambientale e Science for conservation of cultural heritage. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

