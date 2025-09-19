Doppia gaffe di Trump dopo l' incontro con Starmer sbaglia la pronuncia di Azerbaijian e confonde Armenia e Albania - VIDEO

Il tycoon ha avuto una certa difficoltà nel pronunciare "Azerbaijan", ed ha confuso l'Armenia con l'Albania Doppia gaffe di Trump in conferenza stampa con Starmer dopo l'incontro con l'omologo britannico. Il tycoon ha sostenuto di aver risolto l'aspro conflitto tra "Azerbaijan" - sbagliandone. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Doppia gaffe di Trump dopo l'incontro con Starmer, sbaglia la pronuncia di Azerbaijian e confonde Armenia e Albania - VIDEO

