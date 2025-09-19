Dopo l’assassinio di Kirk emergono tensioni sul rapporto con Israele anche tra gli stessi conservatori Usa
di Roberto Iannuzzi * L’assassinio dell’attivista conservatore Charlie Kirk dà un’ulteriore accelerata alla crisi che sta disgregando il tessuto socio-politico americano. L’intensificarsi della violenza politica è un sintomo del declino statunitense. Essa ha colpito esponenti repubblicani e democratici, e non ha risparmiato neanche il presidente Donald Trump, vittima di due falliti attentati. Ma quella fra repubblicani e democratici non è l’unica contrapposizione che interviene nel caso Kirk. Non va sottovalutata quella interna all’area conservatrice, e in particolare al movimento MAGA ( Make America Great Again ) che costituisce la base di Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
