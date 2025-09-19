Dopo la rimozione di Kimmel dalla ABC i late-night host fingono di adulare Trump

Jon Stewart di solito conduce The Daily Show solo il lunedì, mentre il resto della settimana è affidato a conduttori ospiti. Ma giovedì sera ha fatto un’apparizione speciale. "Da Comedy Central, ecco il nuovissimo, approvato dal governo, Daily Show con il vostro patriotticamente obbediente conduttore, Jon Stewart!" ha annunciato la voce fuori campo all’inizio della puntata. Stewart è apparso alla scrivania, con lo studio trasformato in uno sfondo dorato e scintillante. "Abbiamo un altro divertente, esilarante, conforme allo spirito dell’amministrazione show", ha detto Stewart, muovendo nervosamente gli occhi intorno a sé. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

