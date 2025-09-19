Dopo la rimozione di Kimmel dalla ABC i late-night host fingono di adulare Trump
Jon Stewart di solito conduce The Daily Show solo il lunedì, mentre il resto della settimana è affidato a conduttori ospiti. Ma giovedì sera ha fatto un’apparizione speciale. "Da Comedy Central, ecco il nuovissimo, approvato dal governo, Daily Show con il vostro patriotticamente obbediente conduttore, Jon Stewart!" ha annunciato la voce fuori campo all’inizio della puntata. Stewart è apparso alla scrivania, con lo studio trasformato in uno sfondo dorato e scintillante. "Abbiamo un altro divertente, esilarante, conforme allo spirito dell’amministrazione show", ha detto Stewart, muovendo nervosamente gli occhi intorno a sé. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: dopo - rimozione
Tammy slaton annuncia la cancellazione della stagione 8 di 1000-lb sisters dopo l’intervento di rimozione della pelle
Tammy slaton incredibile trasformazione dopo l’operazione di rimozione della pelle
Dopo la rimozione del generale. L’Arma: “La disciplina prima di tutto”
Le analisi effettuate da Arpat dopo la rimozione della carcassa di balena hanno dato esito favorevole Vai su Facebook
La rimozione arriva dopo l'omicidio di Charlie Kirk e le accuse di Donald Trump alla sinistra. Il documento cancellato riportava che il "numero di attacchi di estrema destra continua a superare tutti gli altri tipi di terrorismo e di estremismo" violento - X Vai su X
Protesta a Los Angeles contro rimozione conduttore Abc Jimmy Kimmel; Cancellato Jimmy Kimmel Disney si piega a Trump; Protesta a Los Angeles contro rimozione conduttore Abc Jimmy Kimmel.
Protesta a Los Angeles contro rimozione conduttore Abc Jimmy Kimmel - " su Hollywood Boulevard a Los Angeles per esprimere solidarietà al noto conduttore Jimmy Kimmel ... quotidiano.net scrive
Jimmy Kimmel sospeso da ABC: contratto in bilico e bufera dopo le frasi su Charlie Kirk - Contratto in scadenza, pressioni da Sinclair e l’attacco di Donald Trump. Come scrive msn.com