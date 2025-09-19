Dopo la partenza sprint il Cesena va a Venezia Mignani | Il gruppo ha margini di miglioramento
Dopo la partenza sprint e il provvisorio primo posto con Modena, Frosinone e Palermo, il Cesena va al 'Penzo' per affrontare il Venezia di Stroppa, gara di cartello in programma sabato alle ore 15. Il Cavalluccio è reduce dalla vittoria di Marassi contro la Samp, i lagunari dal pareggio subito in.
Dopo la partenza sprint il Cesena va a Venezia, Mignani: Il gruppo ha margini di miglioramento; Questo Cesena può arrivare in alto. Pronti a migliorarci sempre di più; Cesena, una partenza d’altri tempi. Come con Castori e Ficcadenti.
Dopo la partenza sprint il Cesena va a Venezia, Mignani: "Il gruppo ha margini di miglioramento" - I bianconeri in laguna per affrontare il Venezia di Stroppa, gara di cartello in programma sabato alle ore 15
RdC - Cesena, una partenza d'altri tempi. Come con Castori e Ficcadenti