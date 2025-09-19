Dopo Jimmy Kimmel ora Trump vuole la testa di Whoopi Goldberg La protesta dei conduttori americani | Dov’è la libertà di parola? – Il video

Dopo aver fatto fuori Jimmy Kimmel in barba al primo emendamento americano e alla libertà di parola, gli occhi di Donald Trump puntano ora su Whoopi Goldberg. La nota attrice afroamericana conduce ogni mattina, insieme ad altre co-host, il programma di successo The View in cui vengono trattati temi di attualità, politica, cultura e società. A rivelarlo è stato il presidente della Fcc (Federal communications commission), Brendan Carr: «Penso che valga la pena di verificare se The View e altri programmi siano ancora da considerare davvero programmi di informazione». Il regolamento della Tv americana. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: dopo - jimmy

Bone temple: il trailer rivela il culto di sir jimmy dopo 28 anni

Il tempio delle ossa: la sorprendente svolta del gruppo di jimmy 28 anni dopo

Jimmy kimmel live sospeso indefinite dopo i commenti di charlie kirk

I colleghi di Jimmy Kimmel sono scesi in campo mostrando solidarietà al conduttore dopo l'improvvisa sospensione del suo late show. Vai su Facebook

Jude Law è stato il primo ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, dopo la cancellazione del Jimmy Kimmel Live!. Mentre Fallon parlava di come i ruoli cinematografici di Law sembrano predire il futuro, l’attore ha offerto una risposta che sembrava un riferime - X Vai su X

Non solo Jimmy Kimmel, chi sono gli altri finiti nel mirino di Trump e della destra Usa; Cancellato Jimmy Kimmel Disney si piega a Trump; Trump alla guerra dei talk show. Dopo il caso Kimmel i conduttori Usa attaccano il presidente.

Non solo Jimmy Kimmel, chi sono gli altri finiti nel mirino di Trump e della destra Usa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Non solo Jimmy Kimmel, chi sono gli altri finiti nel mirino di Trump e della destra Usa ... Segnala tg24.sky.it

Jimmy Kimmel, chi è il comico star diventato italiano «per fuggire da Trump». E Donald vuole oscurare anche Fallon - L'emittente, controllata da Disney, ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato del Jimmy Kimmel Live, il popolarissimo show di ... ilmattino.it scrive