Dopo il ritorno alla Warner Madonna annuncia il nuovo album per il 2026 Confessions On A Dancefloor Part 2
Madonna ha annunciato il suo ritorno alla Warner Records con un nuovo album dance, Confessions On A Dance Floor Part 2, previsto per il 2026. Il coming back arriva dopo quasi due decenni che l ‘icona pop ha lasciato l’etichetta, con la quale ha firmato per i primi 25 anni della sua carriera. “Dall’essere un’artista in difficoltà a New York City alla firma di un contratto discografico per pubblicare solo tre singoli, all’epoca sembrava che il mio mondo non sarebbe mai più stato lo stesso e in effetti non avrebbe potuto essere più vero.Fin dall’inizio la Warner Records è stata una vera partner per me. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
