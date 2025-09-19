dopo il ritorno alla warner madonna annuncia il nuovo album per il 2026 confessions on a dancefloor part 2

Madonna ha annunciato il suo ritorno alla Warner Records con un nuovo album dance, Confessions On A Dance Floor Part 2, previsto per il 2026. Il coming back arriva dopo quasi due decenni che l ‘icona pop ha lasciato l’etichetta, con la quale ha firmato per i primi 25 anni della sua carriera. “Dall’essere un’artista in difficoltà a New York City alla firma di un contratto discografico per pubblicare solo tre singoli, all’epoca sembrava che il mio mondo non sarebbe mai più stato lo stesso e in effetti non avrebbe potuto essere più vero.Fin dall’inizio la Warner Records è stata una vera partner per me. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

