Dopo Hamas toccherà agli Houthi il ministro israeliano Katz avvisa lo Yemen | Nella vostra capitale sventolerà la bandiera dello Stato ebraico
Dopo i raid sugli ospedali, l’abbattimento degli edifici residenziali e la morte di oltre 65mila persone, sarebbe lecito attendersi che il peggio per la Striscia di Gaza sia ormai alle spalle. Peccato che le cose potrebbero — e sembrano — destinate a peggiorare sensibilmente, visto che il portavoce dell’esercito israeliano (IDF) in lingua araba, Avichay Adraee, ha scritto su X che le forze armate agiranno a Gaza City con “una forza senza precedenti”, esortando i residenti a fuggire verso sud il prima possibile. Contestualmente — e in modo a dir poco contraddittorio — Adraee ha annunciato anche la chiusura di una via di evacuazione temporanea, aperta soltanto mercoledì, al punto che in molti si chiedono come sarà possibile abbandonare la città: “Da questo momento, Salah al-Din Road è chiusa al traffico in direzione sud (. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Gaza, Israele: "Ucciso uno dei fondatori di Hamas" | Più di 60 morti nella Striscia dopo gli ultimi attacchi | In Iran funerali di Stato per 60 "martiri" della guerra dei 12 giorni
Gaza, Israele: "Ucciso uno dei fondatori di Hamas, ideatore dell'attacco del 7 ottobre" | Più di 60 morti nella Striscia dopo gli ultimi attacchi
Speranza a Gaza dopo che Hamas si dice pronto a colloqui di pace
Guerra Israele-Hamas, le news del 19 ottobre 2025 | Hamas avverte: "Dopo attacco a Gaza Israele non otterrà nessun ostaggio" - X Vai su X
ANSA.it. . MEDIO ORIENTE | Gaza, prima e dopo lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas. video #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2025/09/16/gaza-prima-e-dopo-lo-scoppio-della-guerra-tra-israele-e-hamas_adba6719-8e8a-48ff-bba4-9 Vai su Facebook
Hamas conferma, tre mesi dopo, la morte del suo leader Sinwar - Hamas ha confermato la morte del suo comandante militare a Gaza, Mohammed Sinwar, dopo che Israele ne aveva annunciato la morte in un attacco aereo avvenuto a maggio. ansa.it scrive