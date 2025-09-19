Dopo Hamas toccherà agli Houthi il ministro israeliano Katz avvisa lo Yemen | Nella vostra capitale sventolerà la bandiera dello Stato ebraico

Dopo i raid sugli ospedali, l’abbattimento degli edifici residenziali e la morte di oltre 65mila persone, sarebbe lecito attendersi che il peggio per la Striscia di Gaza sia ormai alle spalle. Peccato che le cose potrebbero — e sembrano — destinate a peggiorare sensibilmente, visto che il portavoce dell’esercito israeliano (IDF) in lingua araba, Avichay Adraee, ha scritto su X che le forze armate agiranno a Gaza City con “una forza senza precedenti”, esortando i residenti a fuggire verso sud il prima possibile. Contestualmente — e in modo a dir poco contraddittorio — Adraee ha annunciato anche la chiusura di una via di evacuazione temporanea, aperta soltanto mercoledì, al punto che in molti si chiedono come sarà possibile abbandonare la città: “Da questo momento, Salah al-Din Road è chiusa al traffico in direzione sud (. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

