Dopo che è morto Shock nella famiglia Maradona | le sorelle di Diego lo hanno fatto davvero Gravissimo

Nuovi sviluppi nella battaglia legale attorno all’eredità di Diego Armando Maradona. Le sorelle del fuoriclasse argentino, Rita Mabel e Claudia Norma Maradona, sono finite sotto processo e hanno visto i loro beni messi sotto sequestro per una presunta frode legata alla gestione del marchio commerciale “Diego Maradona”. La decisione è stata presa da una corte composta dai giudici Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López e Julio Marcelo Luciani, dopo le denunce presentate da Dalma e Gianinna Maradona, due delle figlie dell’ex numero 10. Sequestro milionario e accuse pesanti. Secondo quanto stabilito, per ciascuna delle sorelle è stato disposto un sequestro cautelare di circa due miliardi di pesos – una cifra che supera 1,15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

