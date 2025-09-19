Dopo che è morto Shock nella famiglia Maradona | le sorelle di Diego lo hanno fatto davvero Gravissimo

Thesocialpost.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi sviluppi nella battaglia legale attorno all’eredità di Diego Armando Maradona.  Le sorelle del fuoriclasse argentino,  Rita Mabel e Claudia Norma Maradona, sono finite sotto processo e hanno visto i loro beni messi sotto sequestro per una presunta frode legata alla gestione del marchio commerciale “Diego Maradona”. La decisione è stata presa da una corte composta dai giudici Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López e Julio Marcelo Luciani, dopo le denunce presentate da  Dalma e Gianinna Maradona, due delle figlie dell’ex numero 10. Sequestro milionario e accuse pesanti. Secondo quanto stabilito, per ciascuna delle sorelle è stato disposto un sequestro cautelare di circa  due miliardi di pesos – una cifra che supera 1,15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

dopo che 232 morto shock nella famiglia maradona le sorelle di diego lo hanno fatto davvero gravissimo

© Thesocialpost.it - “Dopo che è morto”. Shock nella famiglia Maradona: le sorelle di Diego lo hanno fatto davvero. Gravissimo

In questa notizia si parla di: dopo - morto

Julian McMahon morto dopo una lunga malattia, addio all’attore di Streghe e Nip/Tuck

Manuel Budini morto a 16 anni, 3 giorni dopo la folle gara in scooter

Era morto dopo l’incidente, settimana di ricerche vane: lo ritrova il figlio grazie all’AirTag della moto

Allende fu ucciso; «David Kelly si è suicidato»; Calcio sotto shock, calciatore muore durante la partita tra vecchie glorie, un doppio infarto.

Morto nel Modenese dopo la puntura di un insetto - Un uomo di 56 anni &#232; morto, all'ospedale di Baggiovara di Modena, dopo essere stato punto da un insetto, probabilmente per le conseguenze di uno shock anafilattico. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo 232 Morto Shock