Dopo 13 anni dal sisma del 2012 riapre finalmente la scuola De Amicis di Rolo | investiti 2 milioni di euro per restituire alla comunità emiliana un presidio educativo moderno e sostenibile

Tredici anni di attesa si sono conclusi con la riapertura della scuola primaria Edmondo De Amicis di Rolo, in provincia di Reggio Emilia. L'edificio storico dei primi del Novecento, reso inagibile dal terremoto del maggio 2012, ha accolto nuovamente i suoi 250 studenti il 15 settembre scorso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

