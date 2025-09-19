Donzelli Fdi | Ilaria Salis deve potersi esprimere

Imolaoggi.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''sono contrario a chi difende le occupazioni delle case, ma in democrazia anche chi ha opinioni molto diverse dalle mie deve potersi esprimere''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

donzelli fdi ilaria salis deve potersi esprimere

© Imolaoggi.it - Donzelli (Fdi): “Ilaria Salis deve potersi esprimere”

In questa notizia si parla di: donzelli - ilaria

Giovanni Donzelli e il "cruciverbone" di FdI: "23 orizzontale", come umilia Ilaria Salis e Pd

Donzelli: Ilaria Salis terrorista? Orban è stato eletto dal popolo

Donzelli: Ilaria Salis terrorista? Orban è stato eletto dal popolo; Salis: “Le occupazioni abusive sono l’unica politica abitativa”; Donzelli di FdI porta il Cruciverba dei Patrioti in spiaggia, dalle riforme alla battuta su Ilaria Salis.

donzelli fdi ilaria salisDonzelli: Ilaria Salis terrorista? Orban è stato eletto dal popolo - Ilaria Salis porta avanti delle idee molto diverse dalle mie, non le condivido, io sono contrario a chi dife ... Segnala quotidiano.net

donzelli fdi ilaria salisDonzelli, Salis? In democrazia deve potersi esprimere - La Salis porta avanti delle idee molto diverse dalle mie, che io non condivido - Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Donzelli Fdi Ilaria Salis