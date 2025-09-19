Donne di Toscana in tour L’ultima tappa al Sete sois | Bellissima esperienza
Piazze affollate, volti interessati, tanta voglia di partecipare, di capire, di contribuire. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato tutte le iniziative culturali promosse nel corso dell’estate dall’associazione “Donne di Toscana”, fondata da Sonia Luca, assessora alle pari opportunità del Comune di Pontedera, e da un gruppo di persone fortemente unite dalla volontà di dare voce e concretezza alla parità di genere e ai diritti delle donne. Sono centinaia i cittadini accorsi ogni sera ad ascoltare le protagoniste di “Donne di Toscana in Tour”, un ciclo di incontri con scrittrici, giornaliste, artiste, scienziate e imprenditrici che si concluderà domani, sabato 20 settembre a Pontedera, alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sabina Guzzanti in dialogo con Florencia Di Stefano Abichain per 'Donne di Toscana in Tour'
Domenica 14 settembre 2025, Festival I Colori del Libro – Bagno Vignoni Per la rassegna Animae Loci. Itinerario letterario e artistico alla ricerca dei luoghi dell’anima, nell’ambito del progetto speciale della Regione Toscana La Toscana delle Donne e con il s - facebook.com Vai su Facebook
Donne di Toscana in tour. L’ultima tappa al Sete sois: "Bellissima esperienza" - 30 il dialogo fra la scrittrice Nicoletta Verna e la giornalista Claudia De Lillo. msn.com scrive
Prosegue Donne di Toscana in Tour a Pontedera: Frida Zampella intervista Nadia Terranova - Prosegue il viaggio di Donne di Toscana in Tour, il ciclo di incontri a ingresso gratuito sui temi diritti e delle pari opportunità organizzato ... gonews.it scrive