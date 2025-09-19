Donne di Toscana in tour L’ultima tappa al Sete sois | Bellissima esperienza

Piazze affollate, volti interessati, tanta voglia di partecipare, di capire, di contribuire. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato tutte le iniziative culturali promosse nel corso dell’estate dall’associazione “Donne di Toscana”, fondata da Sonia Luca, assessora alle pari opportunità del Comune di Pontedera, e da un gruppo di persone fortemente unite dalla volontà di dare voce e concretezza alla parità di genere e ai diritti delle donne. Sono centinaia i cittadini accorsi ogni sera ad ascoltare le protagoniste di “Donne di Toscana in Tour”, un ciclo di incontri con scrittrici, giornaliste, artiste, scienziate e imprenditrici che si concluderà domani, sabato 20 settembre a Pontedera, alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

