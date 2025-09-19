Donnarumma l’agente | Si è stizzito per i cori offensivi arrivati dal settore dei tifosi del Napoli ma poi ci ha riso su

A Stile Tv nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Vincenzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, tornando su City-Napoli e su alcuni cori provenuti dal settore ospiti. Di seguito le sue principali parole. Donnarumma, le parole dell’agente. «Donnarumma è cresciuto a Napoli, non ha mai avuto la possibilità di giocare nel Napoli e ci sta che possa stizzirsi nel ricevere dei cori offensivi che non voglio manco ripetere da parte di un gruppo di tifosi. Ma è finita lì. L’abbiamo poi anche presa a ridere. Offendevano anche la sua compagna per cui alla fine ci abbiamo riso su ed è anche questa la sua forza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

