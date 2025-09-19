Donna uccisa in casa a Latina una persona sospettata portata in questura
Una persona verrà ascoltata sul ritrovamento della donna morta in casa a Latina. I poliziotti l'hanno portata in questura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: donna - uccisa
Latina, donna trovata morta in casa. Il pm: “E’ omicidio” - Latina, 19 settembre 2025 – Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. ilfaroonline.it scrive
