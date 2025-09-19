Donna trovata morta in una pozza di sangue | giallo a Latina
Giallo a Latina: una donna italiana di 63 anni è stata trovata morta in una pozza di sangue nel suo letto all’interno della propria abitazione che era completamente a soqquadro. A dare l’allarme è stata questa mattina la badante della donna che ha riferito di aver scoperto il cadavere al suo arrivo nell’appartamento, al piano terra di una palazzina. Sul caso indaga la Polizia e non viene esclusa. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue alla periferia di Latina: indagini in corso - Una donna di 63 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Muzio Scevola, quartiere Campo Boario, periferia di Latina ... fanpage.it scrive
Latina, giallo a Campo Boario: donna trovata senza vita in una pozza di sangue - Questa mattina una donna di 63 anni è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario, a Latina. Da ilmessaggero.it