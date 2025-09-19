Donna trovata morta in casa l' allarme dato dalla badante | Il corpo era in una pozza di sangue Si indaga per omicidio

Leggo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 63 anni è stata ritrovata morta nella sua abitazione di via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario, a Latina. A ritrovare il corpo è stata la sua badante che,. 🔗 Leggi su Leggo.it

donna trovata morta in casa l allarme dato dalla badante il corpo era in una pozza di sangue si indaga per omicidio

© Leggo.it - Donna trovata morta in casa, l'allarme dato dalla badante: «Il corpo era in una pozza di sangue». Si indaga per omicidio

