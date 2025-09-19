Donna trovata morta in casa l' allarme dato dalla badante | Il corpo era in una pozza di sangue Si indaga per omicidio
Una donna di 63 anni è stata ritrovata morta nella sua abitazione di via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario, a Latina. A ritrovare il corpo è stata la sua badante che,. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: donna - trovata
Donna trovata senza vita in un fosso accanto a un monopattino
Donna trovata morta in auto a Milano, indaga la polizia
Donna trovata morta in un'auto a Milano
Frosinone, denunciata donna trovata in auto rubata e incendio in un appartamento Frosinone: intensa attività della Polizia di Stato tra prevenzione e soccorso. Donna denunciata per ricettazione dopo essere stata trovata su un’auto rubata, e famiglia evacua Vai su Facebook
Donna trovata morta impiccata in casa ad Ascoli, indagini. Sul posto i carabinieri del reparto scientifico e medici legali #ANSA - X Vai su X
Donna trovata morta in casa a Campo Boario, era in una pozza di sangue; Donna di 63 anni trovata morta in una pozza di sangue: la casa a soqquadro e l'allarme della badante; Latina – Donna trovata morta in casa, non si esclude l’omicidio.
Donna trovata morta in casa: «Il corpo era in una pozza di sangue». L'allarme dato dalla badante - Una donna di 63 anni è stata ritrovata morta nella sua abitazione di via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario, a Latina. Si legge su msn.com
Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue alla periferia di Latina: indagini in corso - Una donna di 63 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Muzio Scevola, quartiere Campo Boario, periferia di Latina ... Secondo fanpage.it