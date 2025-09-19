Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue alla periferia di Latina | indagini in corso
Una donna di 63 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Muzio Scevola, quartiere Campo Boario, periferia di Latina. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: donna - trovata
Donna trovata senza vita in un fosso accanto a un monopattino
Donna trovata morta in auto a Milano, indaga la polizia
Donna trovata morta in un'auto a Milano
Frosinone, denunciata donna trovata in auto rubata e incendio in un appartamento Frosinone: intensa attività della Polizia di Stato tra prevenzione e soccorso. Donna denunciata per ricettazione dopo essere stata trovata su un’auto rubata, e famiglia evacua Vai su Facebook
Donna trovata morta impiccata in casa ad Ascoli, indagini. Sul posto i carabinieri del reparto scientifico e medici legali #ANSA - X Vai su X
Donna trovata morta in casa a Campo Boario, era in una pozza di sangue; Donna trovata morta in casa: mistero a Latina; Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue alla periferia di Latina: indagini in corso.
Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue alla periferia di Latina: indagini in corso - Una donna di 63 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Muzio Scevola, quartiere Campo Boario, periferia di Latina ... Secondo fanpage.it
Latina, giallo a Campo Boario: donna trovata morta in casa in circostanze misteriose, nessuna ipotesi esclusa - Una tranquilla mattina nel quartiere di Campo Boario a Latina è stata squarciata da una scoperta agghiacciante che ha fatto ... Come scrive latinapress.it