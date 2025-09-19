Donna trovata morta in casa a Campo Boario era in una pozza di sangue

Latinatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia oggi, venerdì 19 settembre, nella zona di Campo Boario, alla periferia di Latina, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 63 anni. Sul posto, in via Muzio Scevola, la polizia, anche con gli uomini della scientifica.Da quanto si apprende, a lanciare l’allarme è stata la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: donna - trovata

Donna trovata senza vita in un fosso accanto a un monopattino

Donna trovata morta in auto a Milano, indaga la polizia

Donna trovata morta in un'auto a Milano

Donna trovata morta in casa a Campo Boario, era in una pozza di sangue; Latina – Donna trovata morta in casa, non si esclude l’omicidio; Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue alla periferia di Latina: indagini in corso.

donna trovata morta casaDonna trovata morta in casa in una pozza di sangue alla periferia di Latina: indagini in corso - Una donna di 63 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Muzio Scevola, quartiere Campo Boario, periferia di Latina ... Scrive fanpage.it

donna trovata morta casaLatina, giallo a Campo Boario: donna trovata morta in casa in circostanze misteriose, nessuna ipotesi esclusa - Una tranquilla mattina nel quartiere di Campo Boario a Latina è stata squarciata da una scoperta agghiacciante che ha fatto ... Da latinapress.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Trovata Morta Casa