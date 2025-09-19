Firenze, 19 settembre 2025 - “Non si può nemmeno più fare la spesa in tranquillità. E meno male che non mi sono fatta niente. Ma se tutto questo fosse successo ad una persona anziana?”. Michela è ancora un po’ scossa e, soprattutto, molto arrabbiata. 51 anni, la signora ieri alle 17,45 era a fare la spesa, all’Esselunga di via di Novoli. Ad un certo punto, mentre era accovacciata per leggere un’etichetta di un prodotto sistemato in basso, le è stato sferrato un calcio piuttosto forte nel gluteo sinistro da parte di un uomo di origine nordafricana in evidente stato di alterazione. “Da non credere - racconta Michela -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donna presa a calci mentre fa la spesa a Firenze: “Inveiva brandendo un pollo arrosto”