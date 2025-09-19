Donna presa a calci mentre fa la spesa a Firenze | Inveiva brandendo un pollo arrosto
Firenze, 19 settembre 2025 - “Non si può nemmeno più fare la spesa in tranquillità. E meno male che non mi sono fatta niente. Ma se tutto questo fosse successo ad una persona anziana?”. Michela è ancora un po’ scossa e, soprattutto, molto arrabbiata. 51 anni, la signora ieri alle 17,45 era a fare la spesa, all’Esselunga di via di Novoli. Ad un certo punto, mentre era accovacciata per leggere un’etichetta di un prodotto sistemato in basso, le è stato sferrato un calcio piuttosto forte nel gluteo sinistro da parte di un uomo di origine nordafricana in evidente stato di alterazione. “Da non credere - racconta Michela -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: donna - presa
Donna entra in coma e muore, dopo due giorni il figlio fermato per omicidio: l’aveva presa a pugni in testa
Anziana travolta sulle strisce . Grave donna di 91 anni in bicicletta presa in pieno da un motociclista
Incubo nell'androne del palazzo: donna presa per il collo, rapinata e ferita con un coltello
Giovedì 18 settembre alle ore 17.30 presso il Museo Diocesano di Genova (via Tommaso Reggio 20r) presentazione de SIETE CONTENTE DI ESSERE DONNA? «Una presa di coscienza insieme territoriale e collettiva che smuoverà l’iniziativa emancipatrice Vai su Facebook
Incubo nell'androne del palazzo: donna presa per il collo, rapinata e ferita con un coltello https://ift.tt/mjLap3M - X Vai su X
Donna presa a calci mentre fa la spesa a Firenze: “Inveiva brandendo un pollo arrosto”; Pugni e calci alla fidanzata mentre la madre la tiene ferma: «Devi fare figli, non lavorare». L'sms di allarme inviato dalla 17enne: «Temevo mi uccidessero»; Napoli, baby gang picchia una donna al supermercato e poi va a fare merenda: i minori erano stati rimproverati per aver saltato la fila.
Donna presa a calci mentre faceva la spesa a Firenze: “Inveiva brandendo un pollo arrosto” - Servono più controlli, noi cittadini per bene non siamo tutelati”, dice l ... Riporta lanazione.it
Grave la donna presa a calci a Napoli, dopo l’aggressione i ragazzini andati in pasticceria - Resta ancora ricoverata, in condizioni gravi ma stabili, la 59enne di Fuorigrotta che è stata aggredita sabato in via Leopardi, all'uscita dal supermercato; ricoverata prima all'ospedale San Paolo e ... Secondo fanpage.it