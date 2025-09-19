Donna morta in casa a Latina in zona Campo Boario 63enne trovata in una pozza di sangue dalla badante
Una donna di 63 anni è stata trovata morta in camera da letto, nel suo appartamento nel quartiere Campo Boario di Latina. A scoprire il corpo è stata la badante. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: donna - morta
West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina
Maltempo, violento temporale a Milano | Cade un albero, una donna morta e due feriti | Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna
Morta dopo 2 giorni di agonia la donna travolta da un’auto
Tragedia in un palazzo: donna caduta dal balcone, morta Vai su Facebook
Un 70enne, un'83enne , muore una donna. Era una che ha assistito ed è morta per lo spavento? Perché avete nominato anni al maschile. Forse era una 83enne ? - X Vai su X
Latina, 73enne trovata morta in casa: sangue e abitazione a soqquadro; Giallo a Latina: donna trovata morta in casa in pozza sangue; Latina, donna trovata morta nella sua casa: sul corpo e a terra tracce di sangue, ipotesi omicidio.
Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue alla periferia di Latina: indagini in corso - Una donna di 63 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Muzio Scevola, quartiere Campo Boario, periferia di Latina ... Segnala fanpage.it
Latina, donna trovata morta in casa: ipotesi omicidio - Una donna di 63 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Muzio Scevola, nel quartiere di Campo Boario a Latina. msn.com scrive