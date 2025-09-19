Donna di 63 anni trovata morta in una pozza di sangue | la casa a soqquadro e l' allarme della badante

Una donna di 63 anni è stata trovata morta in via Muzio Scevola, a Latina. A scoprire il cadavere della signora è stata la badante che come ogni giorno era andata a casa sua. Sul posto sono in corso gli accertamenti della polizia. La vittima è una persona con disabilità e costretta sulla sedia a. 🔗 Leggi su Today.it