Donna di 63 anni trovata morta in una pozza di sangue | la casa a soqquadro e l' allarme della badante

Today.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 63 anni è stata trovata morta in via Muzio Scevola, a Latina. A scoprire il cadavere della signora è stata la badante che come ogni giorno era andata a casa sua. Sul posto sono in corso gli accertamenti della polizia. La vittima è una persona con disabilità e costretta sulla sedia a. 🔗 Leggi su Today.it

