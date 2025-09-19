Donna anziana travolta e uccisa da un'auto a Cremona la conducente in ospedale | sono in corso approfondimenti

Questa mattina a Cremona un'85enne è stata travolta e uccisa da un'auto. Alla guida della macchina c'era una donna che è stata portata in ospedale in codice verde. Le Forze dell'Ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: donna - anziana

