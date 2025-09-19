Donna 83enne rischia di annegare a Grado | interviene l' elisoccorso
Una donna 83enne rischia di annegare a Grado e viene portata in ospedale con l’elisoccorso. È successo ieri pomeriggio, giovedì 18 settembre, nelle acque della spiaggia della Costa Azzurra, vicino allo stabilimento “Key West”. Lo riporta Il Piccolo.La signora ha avuto probabilmente un malore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: donna - 83enne
Livorno, bus in manovra travolge una coppia di turisti americani: morta la donna 83enne, grave il marito
Milano, l’83enne viveva con l’anziano marito nello stesso condominio dove abita con la madre il 70enne che l’ha travolta, lanciandosi dal quarto piano. Lui è indagato per omicidio colposo. Nei prossimi giorni l’autopsia sulla donna - facebook.com Vai su Facebook
Un 70enne, un'83enne , muore una donna. Era una che ha assistito ed è morta per lo spavento? Perché avete nominato anni al maschile. Forse era una 83enne ? - X Vai su X
Donna 83enne rischia di annegare a Grado: interviene l'elisoccorso; Malore mentre nuota: 83enne rischia di annegare a Grado; Si sente male mentre fa il bagno, i poliziotti si tuffano e la portano a riva ma muore in ospedale.
Donna rischia di annegare a Bonassola, rianimata in spiaggia - Una donna di 79 anni è stata ricoverata d'urgenza in elicottero all'ospedale San Martino di Genova dopo aver rischiato di annegare in mare davanti a uno stabilimento balneare di Bonassola (La Spezia). Secondo ansa.it