Donna 83enne rischia di annegare a Grado | interviene l' elisoccorso
Una donna 83enne rischia di annegare a Grado e viene portata in ospedale con l’elisoccorso. È successo ieri pomeriggio, giovedì 18 settembre, nelle acque della spiaggia della Costa Azzurra, vicino allo stabilimento “Key West”. Lo riporta Il Piccolo.La signora ha avuto probabilmente un malore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: donna - 83enne
Livorno, bus in manovra travolge una coppia di turisti americani: morta la donna 83enne, grave il marito
Donna 83enne rischia di annegare a Grado: interviene l'elisoccorso
Donna 83enne rischia di annegare a Grado: interviene l'elisoccorso https://ift.tt/iKr1AFJ https://ift.tt/UpnIRsP - X Vai su X
Milano, l’83enne viveva con l’anziano marito nello stesso condominio dove abita con la madre il 70enne che l’ha travolta, lanciandosi dal quarto piano. Lui è indagato per omicidio colposo. Nei prossimi giorni l’autopsia sulla donna Vai su Facebook
Donna 83enne rischia di annegare a Grado: interviene l'elisoccorso; Malore mentre nuota: 83enne rischia di annegare a Grado; Si sente male mentre fa il bagno, i poliziotti si tuffano e la portano a riva ma muore in ospedale.
Donna rischia di annegare a Bonassola, rianimata in spiaggia - Una donna di 79 anni è stata ricoverata d'urgenza in elicottero all'ospedale San Martino di Genova dopo aver rischiato di annegare in mare davanti a uno stabilimento balneare di Bonassola (La Spezia). Scrive ansa.it