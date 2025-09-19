Donna 83enne rischia di annegare a Grado | interviene l' elisoccorso

Triesteprima.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna 83enne rischia di annegare a Grado e viene portata in ospedale con l’elisoccorso. È successo ieri pomeriggio, giovedì 18 settembre, nelle acque della spiaggia della Costa Azzurra, vicino allo stabilimento “Key West”. Lo riporta Il Piccolo.La signora ha avuto probabilmente un malore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

