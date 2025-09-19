Donatori in crescita liste più brevi | a Milano il futuro dei trapianti

Sbircialanotizia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vento di ottimismo soffia sui trapianti in Italia: i donatori aumentano, le attese si accorciano e, fra pochi giorni, Milano diventerà il punto di ritrovo degli specialisti che stanno rivoluzionando il settore. Questo risultato, tuttavia, non è un traguardo definitivo ma l’inizio di una nuova, decisiva corsa. Avanzate strategie di donazione a cuore fermo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

donatori in crescita liste pi249 brevi a milano il futuro dei trapianti

© Sbircialanotizia.it - Donatori in crescita, liste più brevi: a Milano il futuro dei trapianti

In questa notizia si parla di: donatori - crescita

Avis, i 75 anni con i donatori in crescita

Avis Bergamo, donatori in crescita nel 2024: i soci toccano quota 4.207 - L’associazione ha registrato un incremento del 2,73% nella raccolta di emocomponenti, con un totale di 7. Scrive bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Donatori Crescita Liste Pi249