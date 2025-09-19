Donatori in crescita liste più brevi | a Milano il futuro dei trapianti

Un vento di ottimismo soffia sui trapianti in Italia: i donatori aumentano, le attese si accorciano e, fra pochi giorni, Milano diventerà il punto di ritrovo degli specialisti che stanno rivoluzionando il settore. Questo risultato, tuttavia, non è un traguardo definitivo ma l’inizio di una nuova, decisiva corsa. Avanzate strategie di donazione a cuore fermo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

