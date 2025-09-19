Donald Trump – Xi Jinping | Telefonata molto positiva In arrivo la svolta su TikTok

Tik Tok, dazi, fentanyl e guerra in Ucraina. Sono stati tanti i temi della telefonata intercorsa nel primo pomeriggio (ora italiana) tra Donald Trump e Xi Jinping. A dar conto della telefonata è arrivato l’immancabile post social del Presidente americano, che ha scritto: « Ho appena concluso una telefonata molto produttiva con il presidente cinese Xi. Abbiamo compiuto progressi su molte questioni molto importanti, tra cui il commercio, il fentanyl, la necessità di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e l’approvazione dell’accordo TikTok». I leader delle due superpotenze globali hanno convenuto di incontrarsi al vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation, che andrà in scena in Corea del Sud il prossimo 31 ottobre. 🔗 Leggi su Panorama.it

Trump-Xi: poliziotto buono o poliziotto cattivo? - “Pragmatica, positiva e costruttiva”: così i media cinesi hanno descritto la telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping avvenuta oggi. Secondo ispionline.it

donald trump 8211 xiTrump, telefonata con Xi: «Progressi su temi importanti, approvato l'accordo su TikTok. Ci vedremo all'Apec in Corea del Sud e a Pechino» - Il presidente cinese: «La nostra posizione è chiara, rispetta la volontà delle nostre aziende» ... Segnala msn.com

