Donald Trump sente Xi Jinping | colloqui costruttivi e positivi | Cina grata per il sostegno Usa nella Seconda Guerra Mondiale

19 set 2025

Nella telefonata i due leader hanno sottolineato "la grande importanza" delle relazioni tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Dazi, Donald Trump sente Xi Jinping: colloqui costruttivi e positivi | Cina grata per il sostegno Usa nella Seconda Guerra Mondiale; Dazi e TikTok, Trump parla con Xi (e non firma per gli aiuti a Taiwan); Trump sente Putin e attacca: “Zelensky è un venditore. Non più un soldo all’Ucraina”.

donald trump sente xiUsa-Cina, telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping: si decide il destino di TikTok - Colloquio telefonico tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump: in ballo il futuro di TikTok ... Da notizie.it

donald trump sente xiCina, 'colloqui Xi-Trump positivi e costruttivi' - La Cina riferisce che la telefonata tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump è stata "positiva e costruttiva". giornaletrentino.it scrive

