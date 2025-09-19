Donald Trump sente Xi Jinping | colloqui costruttivi e positivi | Cina grata per il sostegno Usa nella Seconda Guerra Mondiale

Dazi, Donald Trump sente Xi Jinping: colloqui costruttivi e positivi | Cina grata per il sostegno Usa nella Seconda Guerra Mondiale; Dazi e TikTok, Trump parla con Xi (e non firma per gli aiuti a Taiwan); Trump sente Putin e attacca: "Zelensky è un venditore. Non più un soldo all'Ucraina".

Usa-Cina, telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping: si decide il destino di TikTok - Colloquio telefonico tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump: in ballo il futuro di TikTok ... Da notizie.it

Cina, 'colloqui Xi-Trump positivi e costruttivi' - La Cina riferisce che la telefonata tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump è stata "positiva e costruttiva". giornaletrentino.it scrive