Donald Trump Jr ha incontrato Erdo?an a Istanbul?
Secondo il leader dell’opposizione turca Özgür Özel, Donald Trump Jr. ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an per colloqui segreti. Donald Trump Jr ha incontrato Erdo?an? Il leader dell’opposizione turca, Özgür Özel, ha affermato che Donald Trump Jr, figlio del presidente americano, ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an presso l’ufficio di lavoro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: donald - trump
Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
Come si negozia con Donald Trump? - X Vai su X
askanews. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascia Chequers, la residenza di campagna del primo ministro britannico Keir Starmer, al termine della sua visita di Stato nel Regno Unito. Poco prima una photo opportunity con il presidente Usa, la First Vai su Facebook
La denuncia di Avs: Donald Trump Jr ha sparato a specie protette nella Laguna di Venezia; Sulle tracce di Donald jr cacciatore a Venezia. Il mistero del permesso; Donald Trump Jr. ha cacciato una specie protetta nella laguna veneziana?.
Donald Trump Jr. sostiene che le persone trans siano più pericolose di Al-Qaeda - Sconcertante intervento del figlio del presidente USA, a voler incendiare ancor di più il clima di transfobia nei confronti di un'intera comunità. Da gay.it
Trump Phone, dopo tre mesi ancora niente: il punto sui preordini - Crescono i sospetti che il Trump Phone sia una truffa: nelle scorse ore i ragazzi di Android Authority hanno fatto il punto sulla questione del primo prodotto di Trump Mobile, l’operatore di rete lanc ... msn.com scrive