Donald Trump e Melania tornano negli Usa dopo il viaggio di Stato nel Regno Unito

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump sono arrivati alla base di Andrews, vicino Washington, dopo il viaggio nel Regno Unito per una visita di Stato, dove hanno incontrato la famiglia reale britannica a Windsor mercoledì e il primo ministro Keir Starmer a Chequers giovedì. Poi torneranno alla Casa Bianca a bordo del Marine One. Trump e Starmer hanno firmato quello che entrambe le parti hanno definito un accordo storico in ambito commerciale, con investimenti record in materia di scienza e tecnologia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Donald Trump e Melania tornano negli Usa dopo il viaggio di Stato nel Regno Unito

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascia Chequers, la residenza di campagna del primo ministro britannico Keir Starmer, al termine della sua visita di Stato nel Regno Unito.

