Don Roberto Malgesini il martire scomodo | l’omicidio la strada degli altari e il duro scontro sull’erede don Giusto fra il sindaco di Como e il vescovo Cantoni

Como, 19 settembre 2025 – La mattina del 15 settembre 2020, la vita di don Roberto Malgesini veniva stroncata a 51 anni da una raffica di coltellate sferrate da Ridha Mahmoudi, tunisino poco più che cinquantenne, che aveva atteso il sacerdote in piazza San Rocco, davanti alla sua parrocchia, colpendolo alle spalle. Uno delle tante persone in grave difficoltà che don Roberto aveva cercato di aiutare, come faceva ogni giorno, da anni. Rara figura di vera carità a Como, che ogni mattina caricava l’auto per fare il giro delle colazioni tra i senza fissa dimora. Il Papa e il prete degli ultimi: don Roberto Malgesini, martire della carità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

