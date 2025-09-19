Don Alberto Ravagnani nella bufera | Sponsorizza integratori sui social un prete dovrebbe fare altro

Milano, 19 settembre 2025 – “ Santo sì ma anche sano”. Questo il messaggio che accompagna un video con una partnership pubblicizzata relativa a una marca di integratori postato sui social da don Alberto Ravagnani, 32 anni, 270mila follower solo su Instagram. "Prendermi cura di me è un modo per amare me stesso e rispettare la salute che mi è stata donata. Trovate in bio il link che vi porta allo shop (dice citando l’azienda di integratori), fatene buon uso” chiosa il parroco in un commento al video. Una scelta che ha sollevato centinaia di reazioni, molte delle quali negative, anche tra chi lo segue con interesse e affetto da tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Don Alberto Ravagnani nella bufera: “Sponsorizza integratori sui social, un prete dovrebbe fare altro”

