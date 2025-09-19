Domenica si apre la stagione della caccia 20 pattuglie in campo per i controlli

Partirà da domenica 21 settembre la stagione venatoria alla selvaggina stanziale e migratoria, dopo la pre-apertura avvenuta tre settimane fa, lunedì 1 settembre.Le giornate previste per l’attività venatoria sono la domenica e il giovedì, fino alle ore 13,00 mentre dal mese di ottobre ci saranno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

